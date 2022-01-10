https://racurs.ua/ua/n165485-zagubyly-dovidku-i-dyplomy-peremojec-konkursu-pro-zryv-obrannya-golovy-sap.html

Ракурс

Конкурс на обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) заморозився — після обрання фактичного переможця за балами, його так і не призначили на посаду.

В чому причина, розповів переможець конкурсу, детектив Олександр Клименко в інтерв’ю для «Української правди».

За його словами, голова комісії написала лист на генпрокурора про те, щоб надали підтвердження, що кандидати пройшли спецперевірку та мають декларації, не судимі, мають довідки щодо стану здоров’я, освіти та допуск до держтаємниці, а також не підлягають закону про люстрацію.

Мені працівники кадрових підрозділів Офісу генпрокурора подзвонили, що вони загубили довідку про очищення влади. Ця перевірка проводиться всього один раз в житті. Якщо я не працював на керівних посадах під час режиму Януковича, то я і заднім числом не можу на них працювати. Я цю довідку надав, ще весною 2021 року, у квітні. Вони її загубили. Я їм привіз заново. Потім вони мені подзвонили, що загубили мої дипломи, потім загубили те-те, — розповів Клименко.

Він розповів, що звернувся до комісії та намагався встановити, хто відповідальний за зберігання його документів і отримати список всіх втрачених документів, щоб одразу їх привезти. Натомість комісія відповіла, що вона рішення про проведення повторної спецперевірки не приймала і що всі документи знайшли.

Аналогічний лист я потім написав на генерального прокурора: розберіться, хто прийняв рішення про проведення спецперевірки. Його може прийняти тільки комісія, вона не приймала. Але кадрові працівники мені телефонують і кажуть, що вони проводять. І посилаються на вказівку керівництва. Я кажу: якого керівництва. Вони: ой-ой, ми зараз передзвонимо. Потім передзвонюють і кажуть: ні, це рішення комісії. А після того, як роз’яснення НАЗК з’явилось, вони перестали мені телефонувати, — додав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конкурсна комісія із обрання голови Антикорупційної прокуратури (САП) 24 грудня вкотре не змогла затвердити результати конкурсу.

Джерело: Українська правда