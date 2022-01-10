Дата повернення Порошенка збігається з днем прильоту Навального в Росію

Петро Порошенко. Фото: УП

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності», планує повернутися в Україну 17 січня.

Співрозмовник з оточення політика розповів, що Порошенко має прилетіти літаком в міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). Там його зустрічатимуть соратники. Про це пише «Бабель».

Якщо Порошенка арештують, депутати «Європейської солідарності» проведуть мітинг біля суду. Організацією протестів займається керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов.

До речі, саме 17 січня минулого року в Росію повернувся опозиціонер Олексій Навальний. Його заарештували прямо в аеропорту. Однак в оточенні Порошенка кажуть, що це просто збіг — дату обрали з інших міркувань.

Нагадаємо, що Петро Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Окрім того, політик нібито сприяв терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

На думку слідства, своїми діями Порошенко поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це підірвало економічну безпеку держави в 2014—2015 роках та дало можливість Росії втручатися у внутрішні справи України.

Також політика повторно викликали на допит в ДБР, призначивши дату на 23 грудня. У відповідь Порошенко записав відео з Варшави, в якому відповів на пред’явлену йому підозру в державній зраді. Він пообіцяв повернутися в Україну та прийти до слідчих, але вже в наступному році.

За словами адвоката п’ятого президента, підозру Порошенку мала вручати особисто генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка несподівано пішла у відпустку.

24 грудня інформацію про погодження Петру Порошенку запобіжного заходу у виді арешту підтвердив Офіс генпрокурора. У відомстві погодили клопотання про арешт з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Порошенко обіцяє повернутися в Україну 17 січня, щоб з’явитися у суді, а також провести зустріч із генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, користуючись своїм правом нардепа на невідкладний прийом.

Джерело: «Бабель»