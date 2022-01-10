Монастирський дочистив МВС від людей Авакова - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n165483-monastyrskyy-dochystyv-mvs-vid-ludey-avakova-zmi.html

Ракурс

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив одного з наближених до екс-міністра Арсена Авакова топ-співробітників Нацполіції.

Олег Козловський раніше обіймав посаду заступника голови Національної поліції України. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело у МВС.

Про звільнення свідчить інформація на сайті Національної поліції у розділі «Керівництво». Козловський відсутній серед керівництва відомства. Причина звільнення невідома.

Аваков призначив Козловського заступником голови Нацполіції у січні 2019 року. До того часу Козловський був головою управління СБУ по Луганській області, але був звільнений Петром Порошенком.

Після відставки Аваков взяв його в поліцію і, як писали ЗМІ, нібитодоручив йому ламати так звані «сітки», які виборчий штаб Порошенка організував під вибори для підкупу виборців.

Пізніше Козловський займався створенням у МВС Департаменту захисту інтересів суспільства та держави, який журналісти охрестили «таємною поліцією Авакова» та зазначали, що він дублює функції Департаменту захисту національної державності СБУ (департамент «Т»).

Нині Козловського звільнено і з МВС.

«Ракурс» повідомляв, що на початку листопада в МВС звільнили очільнника ДСНС Миколу Чечоткіна.