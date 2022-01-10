Монастырский дочистил МВД от людей Авакова — СМИ

https://racurs.ua/n165483-monastyrskiy-dochistil-mvd-ot-ludey-avakova-smi.html

Ракурс

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил одного из приближенных к экс-министру Арсену Авакову топ-сотрудников Нацполиции.

Олег Козловский ранее занимал должность заместителя главы Национальной полиции Украины. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в МВД.

Об уходе свидетельствует информация на сайте Национальной полиции в разделе «Руководство». Козловский отсутствует в руководстве ведомства. Причина увольнения неизвестна.

Аваков назначил Козловского замглавы Нацполиции в январе 2019 года. К тому времени Козловский был главой управления СБУ по Луганской области, но был уволен Петром Порошенко.

После отставки Аваков взял его в полицию и, как писали СМИ, якобы поручил ему ломать так называемые «сетки», которые избирательный штаб Порошенко организовал под выборы для подкупа избирателей.

Позже Козловский занимался созданием в МВД Департамента защиты интересов общества и государства, который журналисты окрестили «тайной полицией Авакова» и отмечали, что он дублирует функции Департамента защиты национальной государственности СБУ (департамент «Т»).

В настоящее время Козловский уволен и из МВД.

«Ракурс» сообщал, что в начале ноября в МВД уволили главу ГСЧС Николая Чечоткина.