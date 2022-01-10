Дата возвращения Порошенко совпадает с днем ​​прилета Навального в Россию

Петр Порошенко. Фото: УП

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», планирует вернуться в Украину 17 января.

Собеседник из окружения политика рассказал, что Порошенко должен прилететь самолетом в международный аэропорт «Киев» (Жуляны). Там его будут встречать соратники. Об этом пишет «Бабель».

Если Порошенко арестуют, депутаты «Европейской солидарности» проведут митинг у суда. Организацией протестов занимается руководитель центрального штаба партии Александр Турчинов.

Кстати, именно 17 января прошлого года в Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Его арестовали прямо в аэропорту. Однако в окружении Порошенко говорят, что это просто совпадение, дату выбрали из других соображений.

Напомним, что Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Его обвиняют в организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий. Кроме того, политик якобы способствовал террористическим организациям ЛНР и ДНР.

По мнению следствия, своими действиями Порошенко поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014—2015 годах и позволило России вмешиваться во внутренние дела Украины.

Также политик был повторно вызван на допрос в ГБР на 23 декабря. В ответ Порошенко записал видео из Варшавы, в котором ответил на предъявленное ему подозрение в государственной измене. Он пообещал вернуться в Украину и прийти к следователям, но уже в следующем году.

По словам адвоката пятого президента, подозрение Порошенко должна вручать лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая неожиданно ушла в отпуск.

24 декабря информацию о согласовании Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста подтвердил Офис генпрокурора. В ведомстве согласовали ходатайство об аресте с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Петр Порошенко обещает вернуться в Украину 17 января, чтобы явиться в суд, а также провести встречу с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, пользуясь своим правом нардепа на неотложный прием.

Источник: «Бабель»