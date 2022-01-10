Страна работает, а власть отдыхает - у Порошенко требуют экстренно созвать Раду

https://racurs.ua/n165508-strana-rabotaet-a-vlast-otdyhaet-u-poroshenko-trebuut-srochno-sozvat-radu.html

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Партия «Европейская солидарность» требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Повестка дня заседания должна соответствовать реалиям и проблемам сегодняшнего дня, заявил на брифинге 10 января сопредседатель фракции «ЕС» Артур Герасимов.

В партии экс-президента Петра Порошенко, который до 17 января находится за границей, обратились с письмом к главе парламента, чтобы срочно созвать внеочередное заседание Рады. В «Евросолидарности» хотят собрать 150 подписей народных депутатов, чтобы провести заседание.

На нем требуют рассмотреть несколько вопросов, например:

отчет президента Украины о состоянии обороны и внешней политики государства в условиях угрозы эскалации вооруженной агрессии России;

отчет премьер-министра Украины о мерах, предпринимаемых для преодоления кризисных явлений в экономике, роста цен, в частности, на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги;

отчет министра обороны Украины о состоянии обеспечения ВСУ, в том числе, горюче-смазочными материалами и выполнении Государственного оборонного заказа на 2021−2022 годы;

отчет министра энергетики и угольной промышленности Украины о состоянии энергетической отрасли в контексте проблем отопительного сезона и отключения тепла и электрической энергии в жилых домах, а также импорте электроэнергии и угля из государства-агрессора и Республики Беларусь;

отчет министра здравоохранения Украины о мерах, предпринимаемых с целью преодоления кризисных явлений в системе здравоохранения и минимизации негативных последствий эпидемии ковид-19.

В партии Порошенко также требуют увеличить уже с 1 января 2022 года зарплаты для контрактников ВСУ, чтобы они составили не менее двухкратного размера средней заработной платы.

Надеюсь, что вместе с фракцией «Европейская солидарность» это обращение будет подписано всеми оппозиционными силами и, я искренне надеюсь, фракцией «Слуга народа». Конечно, если они сегодня находятся в Украине, а не на курортах, — резюмировал Герасимов.



С 10 по 14 января 2022 года народные депутаты работают с избирателями. Следующее пленарное заседание парламента состоится 25 января.

Напомним, что народные депутаты продлили свои зимние каникулы — в январе 2022 года Рада соберется в сессионном зале только в конце месяца. 16 декабря Верховная Рада приняла постановление, изменившее календарный план проведения шестой сессии парламента девятого созыва.