Скільки триває інкубаційний період «Омікрону», розповіли науковці

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165510-skilky-tryvaie-inkubaciynyy-period-omikronu-rozpovily-naukovci.html

Ракурс

«Омікрон», новий штам коронавірусу, перебуває в інкубаційному періоді близько трьох днів з моменту зараження.

Його тривалість менша, ніж в оригінального штаму з Уханю чи у «Дельти». Про це заявили турецькі науковці, повідомляє TRT Haber.

За інформацією вчених, інкубаційний період штаму з Уханю складає п’ять днів, у «Дельти» — чотири дні, а у «Омікрона» — три.

Дослідження показало, що інкубаційний період «Омікрону» становить близько 72 годин. Цього часу достатньо, щоб у людей розвинулися симптоми, вони могли стати заразними, а тести на COVID-19 були позитивними. Такі ж результати опублікували норвезькі науковці, які досліджували велику групу людей, що заразилися «Омікроном» на різдвяній вечірці в Осло. Вони також зазначили, що поки невідомо, як довго хворі на «Омікрон» залишаються заразними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» схожий за своїми симптомами на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Доктор Клер Стівс із Великої Британії заявила, що варіант більш заразний, ніж мутації, що раніше існували.

Джерело: TRT Haber