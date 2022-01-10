Міжнародний день рівності на роботі припадає на 11 січня

https://racurs.ua/ua/n165520-11-sichnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-rivnosti-na-roboti.html

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11 січня у світі відзначають Міжнародний день рівності на роботі. Вперше це свято відзначили у 2017 році.

Його мета — заохотити різноманіття робочих місць, побороти дискримінацію за ознакою статі, віку, раси, релігії та фізичних чи розумових вад, яка існує у сфері зайнятості. Попри те, що в більшості держав діють антидискримінаційні закони, нерівність на роботі розповсюджена навіть у розвинутих країнах.

Також 11 січня відзначають Всесвітній день «спасибі». Це день, який нагадує про важливість бути вдячними за тих, хто робить щось для нас.

Історія, походження та ініціатори запровадження цього свята невідомі. За однією з версій, він був запроваджений деякимикомпаніями, які випускають вітальні листівки, щоб стимулювати продаж свої продукції.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять Вифлеємських немовлят. Вважається, що тисячі дітей віком до двох років були вбиті у місті Вифлеємі та його околицях за наказом тодішнього царя Юдеї Ірода. Ця історія відома з Євангелія від Матвія.

У ній розповідається про східних волхвів, які побачили на небі яскраву зірку та зрозуміли, що народився новий «цар» в Юдеї. Волхви вирушили до Єрусалима і попросили царя Ірода показати їм шлях до нового правителя, вважаючи, що це немовля є його спадкоємцем.

Ірод, побоюючись загрози своїй владі, наказав у люті вбити немовлят. Проте Марія, Йосип та Ісус уникли небезпеки, завчасно отримавши від Ангела звістку про необхідність швидко тікати в Єгипет.

Загиблих тоді немовлят церква вважає мучениками.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода навесні.

Народні прикмети: