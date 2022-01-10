Международный день равенства на работе выпадает на 11 января

https://racurs.ua/n165520-11-yanvarya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-ravenstva-na-rabote.html

Ракурс

11 января в мире отмечается Международный день равенства на работе. Впервые этот праздник был отмечен в 2017 году.

Его цель — поощрить разнообразие рабочих мест, побороть дискриминацию по признаку пола, возраста, расы, религии и физических или умственных недостатков, существующих в сфере занятости. Несмотря на то, что в большинстве государств действуют антидискриминационные законы, неравенство на работе распространено даже в развитых странах.

Также 11 января отмечают Всемирный день «спасибо». Это день, напоминающий о важности быть благодарными за тех, кто делает что-то для нас.

История, происхождение и инициаторы отмечания этого праздника неизвестны. По одной из версий, он был введен некоторыми компаниями, выпускающими поздравительные открытки, чтобы стимулировать продажу своей продукции.

Православная церковь в этот день чтит память Вифлеемских младенцев. Считается, что тысячи детей в возрасте до двух лет были убиты в городе Вифлееме и его окрестностях по приказу тогдашнего царя Иудеи Ирода. Эта история известна из Евангелия от Матфея.

В ней повествуется о восточных волхвах, увидевших на небе яркую звезду и понявших, что родился новый «царь» в Иудее. Волхвы отправились в Иерусалим и попросили царя Ирода показать им путь к новому правителю, полагая, что этот младенец является его наследником.

Ирод, опасаясь угрозы своей власти, приказал в ярости убить младенцев. Однако Мария, Иосиф и Иисус избежали опасности, заранее получив от Ангела весть о необходимости быстро бежать в Египет.

Погибших тогда новорожденных церковь считает мучениками.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, какой будет погода весной.

Народные приметы: