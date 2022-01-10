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Ракурс
Международный день равенства на работе выпадает на 11 января

11 января отмечают Международный день равенства на работе

10 янв 2022, 22:36
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11 января в мире отмечается Международный день равенства на работе. Впервые этот праздник был отмечен в 2017 году.

Его цель — поощрить разнообразие рабочих мест, побороть дискриминацию по признаку пола, возраста, расы, религии и физических или умственных недостатков, существующих в сфере занятости. Несмотря на то, что в большинстве государств действуют антидискриминационные законы, неравенство на работе распространено даже в развитых странах.

Также 11 января отмечают Всемирный день «спасибо». Это день, напоминающий о важности быть благодарными за тех, кто делает что-то для нас.

История, происхождение и инициаторы отмечания этого праздника неизвестны. По одной из версий, он был введен некоторыми компаниями, выпускающими поздравительные открытки, чтобы стимулировать продажу своей продукции.

Православная церковь в этот день чтит память Вифлеемских младенцев. Считается, что тысячи детей в возрасте до двух лет были убиты в городе Вифлееме и его окрестностях по приказу тогдашнего царя Иудеи Ирода. Эта история известна из Евангелия от Матфея.

В ней повествуется о восточных волхвах, увидевших на небе яркую звезду и понявших, что родился новый «царь» в Иудее. Волхвы отправились в Иерусалим и попросили царя Ирода показать им путь к новому правителю, полагая, что этот младенец является его наследником.

Ирод, опасаясь угрозы своей власти, приказал в ярости убить младенцев. Однако Мария, Иосиф и Иисус избежали опасности, заранее получив от Ангела весть о необходимости быстро бежать в Египет.

Погибших тогда новорожденных церковь считает мучениками.


В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, какой будет погода весной.

Народные приметы:

  • если в этот день будет теплая погода — весна буде ранней и теплой;
  • если в этот день началась метель — июль будет пасмурным;
  • если дым идет столпом — приближаются холода;
  • низкие облака в этот день предвещают холодную погоду;
  • если дует северный ветер и небо безоблачное — наступят холода;
  • если дым стелется — следует ожидать дождя или снега;
  • снег хлопьями в этот день — к потеплению.

Источник: Ракурс


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