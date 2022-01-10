11 января отмечают Международный день равенства на работеhttps://racurs.ua/n165520-11-yanvarya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-ravenstva-na-rabote.htmlРакурс
11 января в мире отмечается Международный день равенства на работе. Впервые этот праздник был отмечен в 2017 году.
Его цель — поощрить разнообразие рабочих мест, побороть дискриминацию по признаку пола, возраста, расы, религии и физических или умственных недостатков, существующих в сфере занятости. Несмотря на то, что в большинстве государств действуют антидискриминационные законы, неравенство на работе распространено даже в развитых странах.
Также 11 января отмечают Всемирный день «спасибо». Это день, напоминающий о важности быть благодарными за тех, кто делает что-то для нас.
История, происхождение и инициаторы отмечания этого праздника неизвестны. По одной из версий, он был введен некоторыми компаниями, выпускающими поздравительные открытки, чтобы стимулировать продажу своей продукции.
Православная церковь в этот день чтит память Вифлеемских младенцев. Считается, что тысячи детей в возрасте до двух лет были убиты в городе Вифлееме и его окрестностях по приказу тогдашнего царя Иудеи Ирода. Эта история известна из Евангелия от Матфея.
В ней повествуется о восточных волхвах, увидевших на небе яркую звезду и понявших, что родился новый «царь» в Иудее. Волхвы отправились в Иерусалим и попросили царя Ирода показать им путь к новому правителю, полагая, что этот младенец является его наследником.
Ирод, опасаясь угрозы своей власти, приказал в ярости убить младенцев. Однако Мария, Иосиф и Иисус избежали опасности, заранее получив от Ангела весть о необходимости быстро бежать в Египет.
Погибших тогда новорожденных церковь считает мучениками.
В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, какой будет погода весной.
Народные приметы:
- если в этот день будет теплая погода — весна буде ранней и теплой;
- если в этот день началась метель — июль будет пасмурным;
- если дым идет столпом — приближаются холода;
- низкие облака в этот день предвещают холодную погоду;
- если дует северный ветер и небо безоблачное — наступят холода;
- если дым стелется — следует ожидать дождя или снега;
- снег хлопьями в этот день — к потеплению.