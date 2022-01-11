Внезапно умер президент Европарламента, он был под санкциями РФ

Давид Сасоли, фото - DW

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Давид Сассоли, президент Европейского парламента, скончался утром 11 января в возрасте 65 лет в итальянской больнице. Об этом сообщил реник Сассоли Роберто Куильо.

Политика госпитализировали еще 26 декабря с «серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы».

Сассоли был депутатом Европарламента с 2009 года, должность президента Европарламента занимал с 2019 года.

Куильо написал в Твиттере, что Сассоли скончался в ночь на 11 января в 1/15.

О дате и месте похорон будет сообщено в ближайшее время, — уточнил пресс-секретарь.

10 января Куильо объявил, что глава Европарламента, лечившейся в онкологическом центре итальянского города Авиано, отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.

Это была уже вторая его госпитализация за последние полгода. Ранее Сасоли попал в больницу 15 сентября из-за тяжелой пневмонии. Ее причиной не являлся коронавирус.

В декабре Сассоли заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в Европейский парламент. Выборы его преемника во вторую половину парламентского срока назначили на 13 января.

Сассоли — итальянский журналист и телеведущий, член Демократической партии. Его избрали в Европарламент в 2009 году. С 2014 по 2019 год он был вице-председателем Европарламента, а затем возглавил его.

30 апреля 2021 года МИД России ввел санкции против Сассоли (ему закрыли въезд в РФ) и несколько других должностных лиц ЕС в ответ на санкции, введенные структурами Евросоюза в отношении России после отравления Алексея Навального.

Сассоли увлекался классической музыкой, историей Рима и садоводством, которым занимался в своем загородном доме в Сутре. У него остались жена и две дочери.