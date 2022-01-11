Путін підігнав до кордонів України бойові вертольоти - The New York Times

https://racurs.ua/ua/n165541-putin-pidignav-do-kordoniv-ukrayiny-boyovi-vertoloty-the-new-york-times.html

Ракурс

Американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів до кордонів з Україною, а це може означати, що планування нападу триває.

Видання The New York Times 11 січня повдіомило, що пересування російських військ сповільнилося, але біля кордону все ще перебуває 100 тис. військовослужбовців. Росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили американські чиновники. Йдеться про ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі.

Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене, бо холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню.

Але відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, тому Путін може бути змушений відкласти наземний наступ до лютого. Джерела видання в Білому домі повідомили, що адміністрація Байдена залучила метеорологів для вивчення погоди в Україні у найближчі тижні.

Нагадамо, що перша половина січня 2022 року відзначається низкою переговорів та зустрічей, які в тій чи іншій мірі стосуються України.

10 січня відбулися переговори делегацій США і Росії.

12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Росія-НАТО, 13 січня у Відні заплановані переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі.

Раніше NYT опублікувало нову карту розташування ЗС РФ навколо кордонів України. На ній вказано роди військ, їх чисельність, різновиди техніки. Кремль нібито розробив операцію із залученням 175 тис. військових. Наразі Росія знаходиться «на шляху» до отримання всього необхідного для початку вторгнення.

Джерело: The New York Times