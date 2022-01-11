https://racurs.ua/ua/n165527-ssha-vydilyly-taiemnu-viyskovu-dopomogu-ukrayini-cnn.html

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Сполучені Штати Америки (США) без публічного розголосу виділили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги наприкінці 2021 року.

Кошти виділили на тлі нарощування російських військ на кордоні. Про це повідомляє CNN.

Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України, — написали CNN.

ЗМІ повідомляє, що ця інформація отримала підтвердження у чотирьох джерел. Пакет нової підтримки дозволяє передати Україні таку оборонну продукцію, яку США надавали в минулому, зокрема і летальне озброєння.

Мова йде про стрілецьку зброю та боєприпаси, а також засоби зв’язку, медичне обладнання, запасні частини та іншу допомогу. Рішення було затверджене лише за кілька тижнів до того, як США й Росія розпочали переговори щодо безпекової ситуації в Європі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Женеві відбулася американо-російська зустріч в межах Діалогу зі стратегічної стабільності. Під час переговорів делегація США відкинула будь-які можливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО для інших країн, у тому числі для України.

Джерело: CNN