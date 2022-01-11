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Різкий стрибок ковідної статистики - у Києві п'ята частина усіх нових хворих

Різкий стрибок ковідної статистики — у Києві п’ята частина усіх нових хворих

11 січ 2022, 09:20
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5 тис. 429 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 306 дітей та 168 медпрацівників.

У перший день після довгих свят, 10 січня, в МОЗ повідомляли про 1 тис. 969 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 3 млн 709 тис. 871 особа, летальних випадків — 97 тис. 544.

Найбільша кількість нових випадків за добу зафіксована у Києві — 1 тис. 192, це п’ята частина усіх заражень в країні. 10 січня столичні медики повідомляли про 398 нових заражень.

Інші регіони із значною кількістю інфікувань — Полтавська (440) і Харківська (309) області.

Коронавірус в регоінах України, дані МОЗ на 11 січня

Нагадаємо, вже у двох регіонах Україна епідемічна ситуація відповідає показникам «помаранчевої» карантинної зони. Напередодні 2022 року всі області країни перевели до жовтої зони.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні, дані - РНБО


Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 842 тис. 428 людей, з них отримали першу дозу — 14 млн 842 тис. 426, отримали дві дози — 14 млн 39 тис. 548, отримали додаткову дозу — 6 тис. 669, бустерну — 28 тис. 85 людей. Загалом проведено 28 млн 916 тис. 728 щеплень.

Джерело: Ракурс


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