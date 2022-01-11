Різкий стрибок ковідної статистики - у Києві п'ята частина усіх нових хворих

https://racurs.ua/ua/n165526-rizkyy-strybok-kovidnoyi-statystyky-u-kyievi-p-yata-chastyna-usih-novyh-hvoryh.html

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5 тис. 429 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 306 дітей та 168 медпрацівників.

У перший день після довгих свят, 10 січня, в МОЗ повідомляли про 1 тис. 969 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 3 млн 709 тис. 871 особа, летальних випадків — 97 тис. 544.

Найбільша кількість нових випадків за добу зафіксована у Києві — 1 тис. 192, це п’ята частина усіх заражень в країні. 10 січня столичні медики повідомляли про 398 нових заражень.

Інші регіони із значною кількістю інфікувань — Полтавська (440) і Харківська (309) області.

Нагадаємо, вже у двох регіонах Україна епідемічна ситуація відповідає показникам «помаранчевої» карантинної зони. Напередодні 2022 року всі області країни перевели до жовтої зони.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 842 тис. 428 людей, з них отримали першу дозу — 14 млн 842 тис. 426, отримали дві дози — 14 млн 39 тис. 548, отримали додаткову дозу — 6 тис. 669, бустерну — 28 тис. 85 людей. Загалом проведено 28 млн 916 тис. 728 щеплень.