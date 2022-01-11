https://racurs.ua/ua/n165525-kazahstan-zgortaie-antyterorystychnu-misiu-koly-vyvedut-viyska.html

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації договору про колективну безпеку (ОДБК) у країні.

Війська виведуть уже 13 січня, передає Zakon. kz.

Основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено. За два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше 10 днів, — заявив голова Казахстану.

Лідер Казахстану додав, що ситуація у всіх регіонах «стабільна». Він наголосив, що на країну напали «терористи та іноземні бойовики».

Як відомо, у Казахстані 2 січня почалися масові протести у зв’язку з підвищенням ціни на газ. Влада Казахстану заявила, що на Алмати напали «20 тисяч терористів», нібито підготовлених за кордоном, у зв’язку з чим Токаєв звернувся до блоку ОДКБ із проханням про допомогу. В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Президент Казахстану повідомляв, що в країні розгорнуто 2,3 тис. миротворців ОДКБ і 250 одиниць техніки.

Джерело: Zakon. kz