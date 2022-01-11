ОДКБ. Фото: РБК

https://racurs.ua/n165525-kazahstan-svorachivaet-antiterroristicheskuu-missiu-kogda-vyvedut-voyska.html

Ракурс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДБК) в стране.

Войска выведут уже 13 января, передает Zakon. kz.

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней, — заявил глава Казахстана.

Лидер Казахстана добавил, что ситуация во всех регионах «стабильная». Он подчеркнул, что на страну напали «террористы и иностранные боевики».

Как известно, в Казахстане 2 января начались массовые протесты в связи с повышением цены на газ. Власти Казахстана заявили, что на Алматы напали «20 тысяч террористов», якобы подготовленных за границей, в связи с чем Токаев обратился к блоку ОДКБ с просьбой о помощи. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Президент Казахстана сообщал, что в стране развернуты 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Источник: Zakon. kz