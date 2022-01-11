Прививать детей от коронавируса с 5 лет готовятся в Украине

https://racurs.ua/n165540-privivat-detey-ot-koronavirusa-s-5-let-gotovyatsya-v-ukraine.html

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Вакцинация детей от коронавируса в Украине может начаться в ближайшее время. Минздрав планирует сделать прививку доступной для детей от пяти лет с апреля.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «BBC News Украина».

Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Благодаря прививкам от ковида предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах, — рассказал Кузин.

Он добавил, что рекомендаций европейской технической группы экспертов относительно прививки детей от пяти лет еще не было, и на уровне Европы такой вопрос не рассматривали.

Напомним, ранее мы сообщали, что две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech разрешили вводить детям от 12 лет в Украине.

Источник: BBC