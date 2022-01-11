Щепити дітей від коронавірусу з 5 років готуються в Україні

https://racurs.ua/ua/n165540-schepyty-ditey-vid-koronavirusu-gotuutsya-v-ukrayini.html

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Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні може розпочатися найближчим часом. Міністерство охорони здоров’я планує зробити щеплення доступним для дітей від п’яти років із квітня.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «BBC News Україна».

Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах, — розповів Кузін.

Він додав, що рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від п’яти років ще не було, і на рівні Європи таке питання не розглядали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дві дози вакцини від коронавірусу Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech дозволили вводити дітям від 12 років в Україні.

Джерело: BBC