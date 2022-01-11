В Черновцах задержали нетрезвого полицейского чиновника из Одессы, скриншот видео

https://racurs.ua/n165539-pyanogo-policeyskogo-polkovnika-iz-odessy-ostanovili-na-bukovine-video.html

Ракурс

В Черновцах патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый полковник полиции Вячеслав Ефтений — руководитель Управления стратегических расследований в Одесской области.

Инцидент произошел 8 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Водитель был пьян и захотел «решить вопрос». Не получилось, — отметил Гончаренко.

На видео, зафиксировавшем момент инцидента, можно увидеть, как Ефтений обращается к патрульным с призывом «выслушать» его.

Выслушайте, выслушайте меня до конца. Я полковник и знаю, что делаю, — завляет в этот момент водитель авто.

Работает в Одессе, а тут вдруг «синим» в другой области захотелось прокатиться. Как часто он себе это позволял, уже неизвестно. Может, и не в первый раз, — отмечает Гончаренко.

Депутат подчеркивает, что такое поведение должностных лиц подрывает доверие граждан к любой государственной службе и требует жесткой реакции.

Я уже готовлю депутатский запрос и хочу, чтобы Вячеслав прочитал его в ответ. Можно на камеру, — отметил Гончаренко. — Полковник, ты же знаешь, что делать? Пиши заявление и жди последствий.



По информации СМИ, автомобиль, за рулем которого находился Ефтений — Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, стоимость которого составляет около 200 тыс. евро. При этом в последней декларации полицейского (за 2020 год) указано, что у него есть только автомобиль ВАЗ-2107.