В Киеве избили и ограбили ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским

Андрей Куликов. Фото: mediananny.com

https://racurs.ua/n165538-v-kieve-izbili-i-ograbili-veduschego-debatov-mejdu-poroshenko-i-zelenskim.html

Ракурс

Нападение на журналиста Андрея Куликова произошло в Киеве.

Известного телеведущего и соучредителя «Общественного радио» избили и ограбили. Злоумышленники действовали на классическом гоп-стопе, а инцидент произошел на проспекте Победы. К Куликову подошли двое мужчин и попросили закурить. После отказа те избили и ограбили журналиста. О преступлении сообщила полиция Киева.

У Куликова отобрали 3 тыс. грн, банковскую карту и мобильный телефон. Этого нападавшим оказалось мало, и они заставили журналиста рассказать им о пин-коде от банковской карты.

Грабителей задержали через два часа после преступления в одном из хостелов. Нападавшими оказались 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волыни. Один из мужчин был ранее судим за грабеж, кражи и незаконное обращение наркотиков, а второй обвиняется в краже.

Нападавшим грозит до 6 лет лишения свободы. Шевченковский райсуд столицы уже избрал фигурантам меры пресечения — содержание под стражей.

Сам пострадавший в комментарии изданию «Детектор медиа» признался, что нападение произошло в пятницу на прошлой неделе 7 января, а не 10 как об этом сообщается в СМИ. Куликов отмечает, что не связывает нападение с профессиональной деятельностью. Добавил, что «другая информация о подробностях нападения соответствует действительности». Также телеведущий отметил быструю реакцию правоохранителей на его заявление о совершении преступления.

Где-то через 30 минут я был в полицейском участке. Правоохранители сразу же взялись за дело, не уточняя журналист я или футболист. Это все подробности, которые могу сообщить, — отметил журналист и добавил, что следы нападения еще видны на его лице.

Как известно, 19 апреля 2019 года Андрей Куликов был одним из ведущих дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, проходивших на НСК «Олимпийский». В 2013 году он выступил соучредителем онлайн-проекта «Общественное радио», с 2015 года возглавляет его правление. В свое время Куликов также работал на телеканалах ICTV и СТБ.

Напомним, в Киеве музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде. Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, среди которых украинская группа KAZKA.

Источник: «Детектор медиа»