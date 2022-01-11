У Києві побили і пограбували ведучого дебатів між Порошенком та Зеленським

Андрій Куликов. Фото: mediananny.com

https://racurs.ua/ua/n165538-u-kyievi-pobyly-i-pograbuvaly-veduchogo-debativ-mij-poroshenkom-ta-zelenskym.html

Ракурс

Напад на журналіста Андрія Куликова стався у Києві.

Відомого телеведучого та співзасновника «Громадського радіо» побили та пограбували. Зловмисники діяли форматі класичного гоп-стопу, а інцидент стався на проспекті Перемоги. До Куликова підійшли двоє чоловіків і попросили закурити. Після відмови ті побили та пограбували журналіста. Про злочин повідомила поліція Києва.

У Куликова відібрали 3 тис. грн, банківську карту та мобільний телефон. Цього нападникам виявилося замало й вони змусили журналіста розповісти їм про пін-код від банківської карти.

Грабіжників затримали через дві години після злочину в одному з хостелів. Нападниками виявилися 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний житель Волині. Один з чоловіків був раніше судимий за пограбування, крадіжки й незаконне поводження наркотиків, а другий звинувачується в крадіжці.

Нападникам загрожує до 6 років позбавлення волі. Шевченківський райсуд столиці вже обрав фігурантам запобіжні заходи — тримання під вартою.

Сам постраждалий у коментарі виданню «Детектор медіа» зізнався, що напад стався в п’ятницю минулого тижня 7 січня, а не 10 як про це повідомляється в ЗМІ. Куликов зазначає, що не пов’язує напад із професійною діяльністю. Додав, що «інша інформація про подробиці нападу відповідає дійсності». Також телеведучий відзначив швидку реакцію правоохоронців на його заяву про скоєння злочину.

Десь через 30 хвилин я був у поліцейській дільниці. Правоохоронці відразу ж взялися за справу, не уточнюючи журналіст я чи футболіст. Це всі подробиці, які можу повідомити, — зазначив журналіст і додав, що сліди нападу ще видно на його обличчі.

Як відомо, 19 квітня 2019 року Андрій Куликов був одним із ведучих дебатів між кандидатами у Президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, що проходили на НСК «Олімпійський». У 2013 році він виступив співзасновником онлайн-проекту «Громадське радіо», з 2015 року очолює його правління. Свого часу Куликов також працював на телеканалах ICTV та СТБ.

Нагадаємо, у Києві музичний продюсер та композитор Микола Журавльов опинився у лікарні після побиття у власному під’їзді. Журавльов пише музику для популярних артистів України та Росії, серед яких український гурт KAZKA.

Джерело: «Детектор медіа»