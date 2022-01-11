Лечить сердце при помощи «отредактированных» клеток иммунитета предложили ученые

Клетки. Фото: istock

https://racurs.ua/n165537-lechit-serdce-pri-pomoschi-otredaktirovannyh-kletok-immuniteta-predlojili-uchenye.html

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Лечить сердце с помощью модифицированных иммунных клеток предлагают ученые. Они установили, что если взять у человека Т-клетки и настроить их рецепторы так, чтобы они узнавали конкретные молекулы-антигены, а также ввести их больному, можно стимулировать регенерацию органов.

При этом модифицированные Т-лимфоциты будут работать не очень долго, если редактировать их непосредственно в организме. Об этом сообщает Science.

Так, ученые отмечают, что после сердечного приступа поврежденные участки в сердце заживают, но новых мышечных клеток не появляется, так что их место занимает соединительная ткань. Соединительная ткань не проводит электрических импульсов и не сокращается, а также она не эластичная, так что рубец мешает работать сердцу.

Соединительнотканные клетки фибробласты в активном состоянии несут на себе белок FAP. CAR Т-клетки можно настроить так, чтобы они распознавали FAP и уничтожали активные фибробласты — тогда рубцевание будет не слишком сильным. Однако проблема в том, что CAR Т-клетки будут работать несколько месяцев, и за это время они вообще истребят все активные фибробласты

Эксперименты ставили на мышах, которым вводили наночастицы с мРНК внутри. Липидные наночастицы служат посылками, которые доставляют в Т-лимфоциты мРНК, кодирующую рецептор для распознавания белка FAP на фибробластах. Чтобы посылки пришли точно по адресу, их снаружи покрывают антителами к белку CD5 — он сидит на поверхности Т-лимфоцитов. У мышей через сутки-двое в крови обнаруживалось 15−22% CAR Т-лимфоцитов, после чего их количество начинало падать и через неделю они полностью исчезали.

Чтобы проверить, насколько такой метод эффективен в отношении сердца, мышам вводили препараты, заставлявшие сердечную мышцу работать на износ. После того как в сердце появлялись признаки фиброза, животным вводили модифицирующие наночастицы. И соединительной ткани в сердце действительно образовывалось меньше — сердце мышей с CAR Т-лимфоцитами выглядело почти так же, как у обычных здоровых мышей, и работало оно заметно лучше, чем у мышей, у которых лимфоциты не модифицировали.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки (США) впервые пересадили ГМО-сердце животного человеку.

Источник: Science