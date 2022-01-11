Лікувати серце за допомогою «відредагованих» клітин імунітету запропонували вчені

https://racurs.ua/ua/n165537-likuvaty-serce-za-dopomogou-vidredagovanyh-klityn-imunitetu-zaproponuvaly-vcheni.html

Ракурс

Лікувати серце за допомогою модифікованих імунних клітин пропонують вчені. Вони встановили, що якщо взяти у людини Т-клітини і налаштувати їх рецептори так, щоб вони впізнавали конкретні молекули-антигени, а також ввести їх хворому, можна стимулювати регенерацію органів.

Але модифіковані Т-лімфоцити працюватимуть не дуже довго, якщо редагувати їх безпосередньо в організмі. Про це повідомляє Science.

Так, вчені відзначають, що після серцевого нападу пошкоджені ділянки в серці гояться, але нових м’язових клітин не з’являється, так що їх місце займає сполучна тканина. Сполучна тканина не проводить електричних імпульсів і не скорочується, а також вона не еластична, так що рубець заважає працювати серцю.

Сполучнотканинні клітини фібробласти в активному стані несуть на собі білок FAP. CAR Т-клітини можна налаштувати так, щоб вони розпізнавали FAP і знищували активні фібробласти — тоді рубцювання буде не дуже сильним. Однак проблема в тому, що CAR Т-клітини будуть працювати кілька місяців, і за цей час вони взагалі винищують всі активні фібробласти.

Експерименти ставили на мишах, яким вводили наночастинки з мРНК всередині. Ліпідні наночастинки служать посилками, які доставляють в Т-лімфоцити мРНК, що кодує рецептор для розпізнавання білка FAP на фібробластах. Щоб посилки дійшли точно за адресою, їх зовні покривають антитілами до білка CD5 — він сидить на поверхні Т-лімфоцитів. У мишей через добу-дві в крові виявлялося 15−22% CAR Т-лімфоцитів, після чого їх кількість починала падати і через тиждень вони повністю зникали.

Щоб перевірити, наскільки такий метод ефективний щодо серця, мишам вводили препарати, які змушували серцевий м’яз працювати на зношування. Після того як у серці з’являлися ознаки фіброзу, тваринам вводили модифікуючі наночастинки. І сполучної тканини в серці дійсно утворювалося менше — серце мишей з CAR Т-лімфоцитами виглядало майже так, як у звичайних здорових мишей, і працювало воно помітно краще, ніж у мишей, у яких лімфоцити не модифікували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Сполучених Штатах Америки (США) вперше пересадили ГМО-серце тварини людині.

Джерело: Science