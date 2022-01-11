https://racurs.ua/ua/n165530-gmo-serce-tvaryny-peresadyly-paciientovi-v-ssha-foto.html

Ракурс

У Сполучених Штатах Америки (США) уперше пересадили ГМО-серце тварини людині

Американські хірурги здійснили першу у світі експериментальну операцію, яка тривала сім годин. Про це повідомляє ВВС.

Операція була зроблена три дні тому, і зараз стан пацієнта залишається стабільним. Для хірургів це стало можливим завдяки багаторічним дослідженням. Вони сподіваються, що їхній успіх допоможе порятунку життів безлічі людей по всьому світу.

Чоловік, якому провели операцію, сподівається, що тепер він зможе продовжувати звичайне життя. До операції він протягом шести тижнів був прикутий до лікарняного ліжка через смертельне серцеве захворювання. Його виживання забезпечувалося лише завдяки медичній апаратурі.

Як розвиватимуться події після операції, наразі невідомо. Тварина, серце якої використовували для трансплантації, була генетично модифікована: вченим довелося позбутися гена, який міг би викликати відторгнення пересадженого органу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові провели першу в Україні трансплантацію легень і першу трансплантацію серця дитині.

Джерело: BBC