Очільник МВС Денис Монастирський. Фото: Микола Анацький

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Українські правоохоронці отримають збільшення заробітних плат вже з лютого 2022 року.

На 10% зростуть зарплати працівників системи МВС усіх категорій. Виплати збільшать не лише поліцейським, але й рятувальникам, прикордонникам, працівникам міграційної служби та бійцям Національної гвардії. Про це 11 січня повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

Враховуючи, що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувалися точково… На 2022 рік в законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн, — написав міністр.

За словами Монастирського, кошти на збільшення зарплат силовикам вдалося віднайти завдяки спецоперації «Акциз» проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада 2021 року. У Податковій службі розповіли, що за останні два місяці минулого року завдяки цій спецоперації були надходження додаткових 2,3 млрд грн.

Також міністр внутрішніх справ заявив, що з наступного місяця буде відновлені права поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Нагадаємо, глава МВС Денис Монастирський обіцяв підвищити зарплату правоохоронцям завдяки детінізації економіки. Міністр наголошував, що заробітна плата прикордонників, рятувальників, бійців Нацгвардії та поліцейських «жалюгідна», а «паркувальники та розносники піци отримують більше, ніж нацгвардійці».