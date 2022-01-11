Глава МВД Денис Монастырский. Фото: Николай Анацкий

https://racurs.ua/n165529-ukrainskim-policeyskim-povysyat-zarplaty-kogda-vyrastut-vyplaty.html

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Украинские правоохранители получат увеличение заработных плат уже с февраля 2022 года.

На 10% вырастут зарплаты работников системы МВД всех категорий. Выплаты увеличат не только полицейским, но и спасателям, пограничникам, сотрудникам миграционной службы и бойцам Национальной гвардии. Об этом 11 января сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно… На 2022 год в законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн, — написал министр.

По словам Монастырского, средства на увеличение зарплат силовикам удалось найти благодаря спецоперации «Акциз» против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября 2021 года. В Налоговой службе рассказали, что за последние два месяца прошлого года благодаря этой спецоперации были поступления дополнительных 2,3 млрд грн.

Также министр внутренних дел заявил, что со следующего месяца будут восстановлены права полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский обещал повысить зарплату правоохранителям благодаря детенизации экономики. Министр отмечал, что заработная плата пограничников, спасателей, бойцов Нацгвардии и полицейских «жалкая», а «парковщики и разносчики пиццы получают больше, чем нацгвардейцы».