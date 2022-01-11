Серійний ґвалтівник, за тобою не сумуватимуть - екс-глава МЗС Польщі про Лаврова

https://racurs.ua/ua/n165528-seriynyy-valtivnyk-za-tobou-ne-sumuvatymut-eks-glava-mzs-polschi-pro-lavrova.html

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Дипломатом від Бога виявився екс-очільник Міністерства закордонних справ Росії Радек Сікорський.

Депутат Європарламенту та екс-міністр жорстко відреагував на чергову заяву Лаврова про НАТО. У своєму Твіттер Сікорський не добирав слова, аби викрити брехливі, на йог одумку, твердження міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Одного разу дозволю собі звернутись до вас мовою, яку ви розумієте. Ми не сироти, а ви не наш татко. Ви, радше — серійний ґвалтівник. Ніхто за вами не сумуватиме. А якщо спробуєте повторити, отримаєте по яйцях, — написав Сікорський.

Такий гнівний спіч депутата Європарламента викликали нещодавні заяви Лаврова про те, що НАТО стало «суто геополітичним проектом, спрямованим на захоплення територій, які осиротілі внаслідок розпаду Організації Варшавського договору та Радянського Союзу».

Нагадаємо, що Польська Народна Республіка у часи комуністичної диктатури також була членом ОВД, а в 1981 році у ній на тлі протестів «Солідарності» оголосили надзвичайний стан.

Сікорський був міністр національної оборони Польщі (2005—2007), міністром закордонних справ Польщі в кабінеті Дональда Туска (2007—2014). У 2014—2015 роках він очолював Сейм Польщі.