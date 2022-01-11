Серийный насильник, по тебе не будут скучать — экс-глава МИД Польши о Лаврове

https://racurs.ua/n165528-seriynyy-nasilnik-po-tebe-ne-budut-skuchat-eks-glava-mid-polshi-o-lavrove.html

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Дипломатом от Бога оказался экс-глава Министерства иностранных дел России Радек Сикорский.

Депутат Европарламента и экс-министр жестко отреагировали на очередное заявление Лаврова о НАТО. В своем Твиттер Сикорский не подбирал слова, чтобы разоблачить лживые, по его мнению, утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Однажды позволю себе обратиться к вам на языке, который вы понимаете. Мы не сироты, а вы не наш отец. Вы, скорее — серийный насильник. Никто за вами не будет скучать. А если попытаетесь повторить, получите по яйцам, — написал Сикорский.

Такой гневный спич депутата Европарламента вызвали недавние заявления Лаврова о том, что НАТО стало «чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших вследствие распада Организации Варшавского договора и Советского Союза».

Напомним, что Польская Народная Республика во времена коммунистической диктатуры также была членом ОВД, а в 1981 году в ней на фоне протестов «Солидарности» объявили чрезвычайное положение.

Сикорский был министром национальной обороны Польши (2005—2007), министром иностранных дел Польши в кабинете Дональда Туска (2007—2014). В 2014—2015 годах он возглавлял Сейм Польши.