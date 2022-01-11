США прогнозируют миру «стратегический сюрприз» в Тихом океане

https://racurs.ua/n165536-ssha-prognoziruut-miru-strategicheskiy-surpriz-v-tihom-okeane.html

Ракурс

В регионе Тихого океана может сложиться неожиданная ситуация, имеющая стратегическое значение.

Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл рассказал, что «с наибольшей вероятностью может возникнуть несомненный стратегический сюрприз в Тихом океане».

Его слова цитирует The Guardian. Кэмпбелл выступил в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Он отметил, что, хотя в этом регионе США имеют колоссальные «стратегические, исторические» интересы, Вашингтон не вовлечен в достаточной степени в местные дела, в отличие от таких стран, как Австралия и Новая Зеландия.

По словам Кэмпбелла, США остается очень мало времени для того, чтобы в сотрудничестве с партнерами типа Австралии, Новой Зеландии, Японии и Франции «активизировать собственную игру на доске».

Guardian уточняет, что подобные заявления прозвучали на фоне информации о возможных планах КНР развертывать базы в районе Тихого океана. Сообщалось о предложениях Китая модернизировать инфраструктуру в тихоокеанском государстве Кирибати, острова которого расположены в 3 тыс. км к юго-западу от штата США Гавайи. В мае власти Кирибати заявляли, что планы Китая военного характера не носят.

Газета также сообщает, что ранее ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, для многих из которых Китай является крупнейшим торговым партнером, указывали на недостаточную роль США в местных экономических делах — с того момента, когда в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о запуске процесса выхода из Транстихоокеанского партнерства.

В октябре президент США Джо Байден заявил лидерам азиатских стран, что Вашингтон приступит к переговорам по созданию экономического партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе, но деталей инициативы озвучивалось мало.

Источник: The Guardian