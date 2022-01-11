Донбасские террористы не поедут на соревнования «футбольных сепаратистов», фото:

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Ракурс

Футбольные «сборные» фейковых ЛНР и ДНР не поедут на европейское первенство турнира ConIFA — ассоциации, объединяющей футболистов из непризнанных или частично признанных стран, который должен пройти в Ницце в июне 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Денис Казанский, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Тот случай, когда даже сепаратисты понимают фейковость ЛДНР и брезгуют иметь с ними дело», — подчеркнул Казанский.

ConIFA — Конфедерация независимых футбольных ассоциаций — была основана в 2013 году. Она проводит соревнования среди «сборных», не входящих в ФИФА и фактически не являющихся национальными командами из-за официального отсутствия таких стран. ConIFA заявляет о своей «100% политической нейтральности».

Штаб-квартира ConIFA расположена в шведском Лулео, а чемпионаты мира проходят каждые два года:

в 2014 году победила «сборная графства Ницца» (историческая область на юго-востоке Франции);

в 2016 году победила «сборная Абхазии» (контролируемый Россией регион на северо-западе Грузии);

в 2018 году победила сборная Закарпатья, сформированная из представителей венгерского населения Закарпатской области Украины;

в 2020 году чемпионат не проводился из-за пандемии коронавируса.

В состав ConIFA входят 45 «ассоциаций», из них три связаны с Украиной — кроме «сборной Закарпатья» это также «сборная ДНР» и «сборная ЛНР». Последние две преимущественно играют только между собой.

Напомним, участие «сборной Закарпатья» в этом турнире в 2018 году привело к скандалу — в Федерации футбола Украины заявили, что дисквалифицируют всех причастных к этой команде футболистов и призвали правоохранителей проверить их действия на предмет пропаганды сепаратизма.

Тогда сборную «Закарпатья» представляли только игроки из венгерских лиг, однако среди них были и те, кто раньше играл в украинских клубах.