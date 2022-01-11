Збірні фейкових ЛДНР не взяли на Кубок Європи з футболу серед сепаратистів

Донбаські терористи не поїдуть на змагання «футбольних сепаратистів», фото:

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Ракурс

Футбольні «збірні» фейкових ЛНР та ДНР не поїдуть на європейську першість турніру ConIFA — асоціації, яка об'єднує футболістів з невизнаних чи частково визнаних країн, котрий має відбутися у Ніцці у червні 2022 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Денис Казанський, член української делегації у Тристоронній контактній групі.

Той випадок, коли навіть сепаратисти розуміють фейковість ЛДНР і гидують мати з ними справу, — наголосив Казанський.

ConIFA — Конфедерація незалежних футбольних асоціацій — була заснована у 2013 році. Вона проводить змагання серед «збірних», які не входять до ФІФА і фактично не є національними командами через офіційну відсутність таких країн. ConIFA заявляє про свою «100% політичну нейтральність».

Штаб-квартира ConIFA розташована в шведському Лулео, а чемпіонати світу проходять кожні два роки:

у 2014 перемогла «збірна графства Ніцца» (історична область на південному сході Франції);

у 2016 перемогла «збірна Абхазії» (контрольований Росією регіон на північному заході Грузії);

у 2018 році перемогла «збірна Закарпаття», сформована з представників угорського населення Закарпатської області України;

у 2020 році чемпіонат не проводився через пандемію коронавірусу.

До складу ConIFA входять 45 «асоціацій», з них три пов’язані з Україною — окрім «збірної Закарпаття» це також «збірна ДНР» і «збірна ЛНР». Останні дві переважно грають лише між собою.

Нагадаємо, участь «збірної Закарпаття» у цьому турнірі у 2018 році призвела до скандалу — у Федерації футболу України заявили, що дискваліфікують усіх причетних до цієї команди футболістів і закликали правоохоронців перевірити їхні дії на предмет пропаганди сепаратизму.

Тоді збірну «Закарпаття» представляли лише гравці з угорських ліг, однак серед них були і ті, хто раніше грав в українських клубах.