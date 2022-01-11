США прогнозують світу «стратегічний сюрприз» у Тихоокеанському регіоні

США прогнозують світу "стратегічний сюрприз" від Тихоокеанського регіону

https://racurs.ua/ua/n165536-ssha-prognozuut-svitu-strategichnyy-surpryz-u-tyhookeanskomu-regioni.html

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У регіоні Тихого океану більше ніж будь-де у світі може скластися несподівана ситуація, що має стратегічне значення.

Координатор у справах Індо-Тихоокеанського регіону в Раді національної безпеки США Курт Кемпбелл розповів, що «з найбільшою ймовірністю може виникнути безперечний стратегічний сюрприз у Тихому океані».

Його слова цитує The Guardian. Кемпбелл виступив у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень. Він зазначив, що, хоча в цьому регіоні США мають колосальні «стратегічні, історичні» інтереси, Вашингтон не залучений достатньою мірою до місцевих справ, на відміну від таких країн, як Австралія та Нова Зеландія.

За словами Кемпбелла, США залишається дуже мало часу для того, щоб у співпраці з партнерами на кшталт Австралії, Нової Зеландії, Японії та Франції «активізувати власну гру на дошці».

The Guardian уточнює, що подібні заяви прозвучали на тлі інформації про можливі плани КНР розгортати бази в районі Тихого океану. Повідомлялося про пропозиції Китаю модернізувати інфраструктуру в тихоокеанській державі Кірібаті, острови якої розташовані за 3 тис. км на південний захід від штату США Гаваї. У травні влада Кірібаті заявляла, що плани Китаю військового характеру не носять.

Газета також повідомляє, що раніше низка країн Індо-Тихоокеанського регіону, для багатьох з яких Китай є найбільшим торговим партнером, вказували на недостатню роль США у місцевих економічних справах — з того моменту, коли у 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про запуск процесу виходу країни з Транстихоокеанського партнерства.

У жовтні президент США Джо Байден заявив лідерам азіатських країн, що Вашингтон розпочне переговори щодо створення економічного партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні, але деталей ініціативи озвучувалося мало.

Джерело: The Guardian