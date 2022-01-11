У Чернівцях затримали нетверезого поліцейського високопосадовця з Одеси, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n165539-p-yanogo-policeyskogo-polkovnyka-z-odesy-zupynyly-patrulni-na-bukovyni-video.html

Ракурс

У Чернівцях патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував нетверезий полковник поліції Вячеслав Єфтеній — очільник Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

Інцидент стався 8 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Водій був п’яний і захотів «вирішити питання». Не вийшло, — зазначив Гончаренко.

На відео, яке зафіксувало момент інциденту, можна побачити, як Єфтеній звертається до патрульних із закликом «вислухати» його.

Вислухайте, вислухайте мене до кінця. Я полковник і знаю, що роблю, — наголошує в цей момент водій авто.

Працює в Одесі, а тут раптом «синім» в іншій області захотілося покататися. Як часто він собі це дозволяв, вже невідомо. Може, й не вперше, — зазначає Гончаренко.

Депутат наголошує, що така поведінка посадовців підриває довіру громадян до будь-якої держаної служби і потребує жорсткої реакції.

Я вже готую депутатський запит і хочу, щоб В’ячеслав прочитав його у відповідь. Можна на камеру, — зазначив Гончаренко. — Полковнику, ти ж знаєш, що робити? Пиши заяву та чекай наслідків.



За інформацією ЗМІ, автомобіль, за кермом якого перебував Єфтеній — Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартість якого становить близько 200 тис. євро. При цьому в останній декларації поліцейського (за 2020 рік) вказано, що він має лише автомобіль ВАЗ-2107.