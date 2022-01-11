США предложили новый формат членства в НАТО для Украины

НАТО. Фото: УП

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Украина в НАТО может участвовать в качестве страны «НАТО-плюс». Такое предложение выдвинули американские конгрессмены от Республиканской партии.

После объявления Украины страной «НАТО-плюс» она получит военную и дипломатическую поддержку. Об этом сообщает «Голос Америки».

В частности, такой статус обеспечит ускоренную продажу некоторых американских оборонных товаров и услуг. Документ предполагает привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности за агрессию путем введения санкций против «Северного потока-2», а также отвергает предложение Москвы о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности.

Также этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России.

Он четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США, — добавил республиканец Майк Роджерс.



Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной силы России у границ с Украиной.

Источник: Голос Америки