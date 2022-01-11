В Казахстане – многочисленные жертвы подавления беспорядков, фото: 15min

https://racurs.ua/n165562-prinyal-avtomatnye-vystrely-za-salut-v-kazahstane-zastrelili-podrostka.html

Ракурс

В Казахстане во время беспорядков в крупнейшем городе страны Алматы огнестрельное ранение в затылок получил 12-летний подросток Султан К., решивший снять на видео стрельбу, которую принял за праздничный салют.

Инцидент произошел вечером 5 января, сообщает Telegram-канал ORDA.

В тот вечер подросток вместе с мамой пошел в магазин. Они стали в очередь на улице, потому что продукты отпускали через окошко. Вдруг раздались выстрелы в воздух.

Султан, подумав, что этот салют (до этого его запускали), решил его снять на видео. Он включил вспышку телефона. Как только Султан выключил камеру и развернулся, ему выстрелили в затылок, — рассказал брат погибшего.

Отмечается, что к раненому мальчику невозможно было подойти из-за непрекращающихся выстрелов.

В конце концов ему оказали первую медицинскую помощь и ребенок начал дышать. Его родители начали звонить в скорую помощь и полицию, однако никто не отвечал.

Люди, стоявшие возле магазина, остановили автомашину, и на ней раненого подростка отвезли в больницу, где он скончался от пулевого ранения. Однако на следующее утро врачи заявили родителям мальчика медики заявили, что пули в голове нет. На месте инцидента пулю, которая могла пройти насквозь, отыскать не удалось.

Однако семье погибшего подростка удалось найти человека, записавшего на видео момент его гибели.

Мы смогли подтвердить, что выстрелы были произведены из автомата Калашникова, пули были не резиновыми, — отметил брат погибшего.

Родители уже унесли тело своего сына и похоронили.