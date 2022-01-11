В Казахстане военные подавляли протесты в голубых касках миротворцев

Военные в голубых касках миротворцев. Фото: IvarDale в Twitter

https://racurs.ua/n165561-v-kazahstane-voennye-podavlyali-protesty-v-golubyh-kaskah-mirotvorcev.html

Ракурс

Протесты в Казахстане подавляли военнослужащие в голубых касках ООН.

Голубые шлемы Организации объединенных наций нельзя надевать без мандата ООН, а также использовать подразделения, закрепленные за организацией. Любое несанкционированное использование формы ООН, повлекшее смерть или серьезные ранения, является военным преступлением. Об этом пишет «Радіо Свобода».

Так называемых миротворцев в Алматы сфотографировали 6 января. Этих военных могли привлекать к боям. Об этом свидетельствуют фотографии с мест конфликта, а на одном из них военные набирают светошумовые гранаты.

Представитель миротворческой миссии ООН в комментарии журналистам заявил, что постоянному представительству Казахстана в организации направили письмо с требованием объяснить ситуацию. В Организации объединенных наций встревожены возможным злоупотреблением со стороны властей.

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что на фото изображены бойцы подразделения KAZBAT, которому разрешено носить голубые каски ООН. При этом они это могут сделать только во время парада или миротворческой миссии. В оборонном ведомстве заявили, что привлекали подразделения KAZBAT 6 января к охране стратегических объектов.

Напомним, в Казахстане 2 января начались массовые протесты в связи с повышением цены на газ. Власти Казахстана заявили, что в Алматы якобы напали 20 тыс. террористов, которых готовили за рубежом. Токаев обратился к блоку ОДКБ с просьбой о помощи. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Основная миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане уже завершена. Войска выведут 13 января.

Источник: «Радіо свобода»