Ермак о вторжении РФ - 90% населения будут защищать Украину

https://racurs.ua/n165560-ermak-o-vtorjenii-rf-90-naseleniya-budut-zaschischat-ukrainu.html

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Возможное новое вторжение России в Украину прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Я абсолютно уверен, что свыше 90% нашего населения будет здесь и будет защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они вели переговоры так долго, а это (нападение — ред.) произошло, — заявил Ермак в интервью британскому «4 каналу», пишет LB.ua.

Глава Офиса президента подчеркнул, что только украинцы и члены НАТО имеют право принимать решения о присоединении к Альянсу, а не Кремль.

Если кто-то из членов НАТО против этого (присоединение Украины — ред.), пожалуйста, сообщите об этом должным образом, честно и дружественно к нам. Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров, — отметил чиновник.

По его мнению, продолжение войны РФ против Украины и эскалация ситуации может стать одним из крупнейших поражений для стран-партнеров. Поражение Украины в войне с РФ, по словам Ермака, будет означать конец всей мировой безопасности, которая установилась после Второй мировой войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря издал указ «Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства», согласно которому официально высказываться по поводу внешней политики Украины могут только три чиновника: