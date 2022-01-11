Єрмак про вторгнення РФ - 90% населення захищатимуть Україну

https://racurs.ua/ua/n165560-iermak-pro-vtorgnennya-rf-90-naselennya-zahyschatymut-ukrayinu.html

Ракурс

Можливе нове вторгнення Росії в Україну прокоментував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення буде тут і захищатиме нашу країну. Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни мають пояснювати своїм громадянам, чому вони вели переговори так довго, а це (напад — ред.) стався, — заявив Єрмак в інтерв’ю британському «4 каналу», пише LB.ua.

Глава офісу Зеленського наголосив, що лише українці та члени НАТО мають право вирішувати щодо приєднання до Альянсу, а не Кремль.

Якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України — ред.), будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно та дружньо до нас. Перемога України, залагодження українського кейсу, буде однією з найбільших перемог усіх наших партнерів, — наголосив чиновник.

На його думку, продовження війни РФ проти України та ескалація ситуації може стати однією з найбільших поразок для країн-партнерів. Поразка України у війні з РФ, за словами Єрмака, означатиме кінець усієї світової безпеки, яка встановилася після Другої світової війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 грудня видав указ «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави», згідно з яким офіційно висловлюватися щодо зовнішньої політики України можуть лише три чиновники: