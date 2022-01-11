Зміни клімату. Інфографіка: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n165559-zemlya-zakypaie-ostanni-sim-rokiv-staly-nayspekotnishymy-na-planeti.html

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Зміни клімату лякають кліматологів — останні сім років стали найспекотнішими за всю історію спостережень.

Аналіз супутникової системи показав, що 2021 став п’ятим найтеплішим роком в історії спостережень. Про це повідомляє Daily Mail.

Експерти описали результати дослідження як «ще один цвях у планетарну труну» та «удар по обличчю, який змусить політиків та громадськість усвідомити невідкладність надзвичайної ситуації в галузі клімату».

Рівні парникових газів в атмосфері також продовжували зростати у 2021 році. Зокрема, рівні CO2 досягли середньорічного глобального показника 414 ppm, а метану 1876 ppb.

Загалом минулий рік у середньому був лише трохи теплішим, ніж 2015 та 2018 роки (найхолодніші два роки за рекордний період), у той час, як найтеплішим роком був 2016 рік. Перші п’ять місяців минулого року були відносно прохолодними. Однак з червня по жовтень середньомісячні температури були одними з четвертих найтепліших за всю історію спостережень. У попередні три десятиліття (1991−2020) температура була близька до показника 0,9° C вище доіндустріального рівня.

Найнижчі температури були зафіксовані на Алясці, у деяких районах Антарктиди, на більшій частині Австралії, у західному та східному Сибіру, а також у центральній та східній частинах Тихого океану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату в Україні впродовж цього століття відбуватимуться нерівномірно — їхні наслідки в деяких областях будуть сильнішими.

Джерело: Daily Mail