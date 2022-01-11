Изменения климата. Инфографика: Daily Mail

https://racurs.ua/n165559-zemlya-zakipaet-poslednie-sem-let-stali-samymi-jarkimi-na-planete.html

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Изменения климата пугают климатологов — последние семь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Анализ спутниковой системы показал, что 2021 год стал пятым самым теплым годом в истории наблюдений. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты описали результаты исследования как «еще один гвоздь в планетарный гроб» и «удар по лицу, который заставит политиков и общественность осознать неотложность чрезвычайной ситуации в области климата».

Уровни парниковых газов в атмосфере также продолжали расти в 2021 году. В частности, уровни CO2 достигли среднегодового глобального показателя 414 ppm, а метана 1876 ppb.

В целом прошлый год в среднем был лишь немного теплее, чем 2015 и 2018 года (самые холодные два года за рекордный период), в то время как самым теплым годом был 2016 год. Первые пять месяцев прошлого года были относительно холодными. Однако с июня по октябрь среднемесячные температуры были одними из четвертых самых теплых за всю историю наблюдений. В предыдущие три десятилетия (1991−2020) температура была близка к показателю 0,9°C выше доиндустриального уровня.

Самые низкие температуры были зафиксированы на Аляске, в некоторых районах Антарктиды, на большей части Австралии, в западной и восточной Сибири, а также в центральной и восточной частях Тихого океана.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата в Украине в течение этого столетия будут происходить неравномерно — их последствия в некоторых областях будут сильнее.

Источник: Daily Mail