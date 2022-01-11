Канал «Рада» разместил фото Стефанчука под титрами о «внезапной смерти», фото - Українські Новини

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Ракурс

Переформатированный парламентский канал «Рада» случайно «похоронил» спикера Руслана Стефанчука.

В эфире 11 января телевизионщики рассказывали о смерти главы Европарламента Давида Сасолли, но редакторы разместили кадр таким образом, что титр с выражением «внезапно умер» находился под фото спикера и выделялся.

Поэтому у части зрителей могло сложиться впечатление о смерти именно Стефанчука, недавно вторично подхватившего коронавирус.

Канал «Рада» не в первый раз попадает в фокус критики. Например, Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, получила извинения от нового ведущего Владимира Петрова. Он назвал ее политику свинской.

В 2022 году украинцы заплатят 14 млн долл. за трансформацию канала «Рада» — именно такие средства депутаты выделили в бюджете на перезагрузку телеканала, который 20 лет транслировал заседания парламента.

С 15 декабря «Рада» выходит в новом формате: частично в HD-качестве и с новыми программами не только о Верховной Раде. К примеру, канал уже начал выпускать национальные и международные новости, чего не было раньше.

За реформу канала отвечает продюсер Алексей Семенов. В прошлом он запускал «112 канал», NewsOne и «Прямой».

Новый формат канала раскритиковала оппозиция, заявившая о несоблюдении баланса мнений в эфире. С этим частично согласилось и руководство парламента и фракции СН.