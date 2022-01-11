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Ракурс
Канал “Рада” розмістив фото Стефанчука під титрами про “раптову смерть”, фото - Українські Новини

Канал «Рада» розмістив фото Стефанчука під титрами про «раптову смерть» (ФОТО)

11 січ 2022, 15:49
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Переформатований парламентський канал «Рада» випадково «поховав» спікера Руслана Стефанчука.

В ефірі 11 січня телевізійники розповідали про смерть очільника Європарламента Давида Сасоллі, але редактори розмістили кадр таким чином, що титр з виразом «раптово помер» перебував під фото спікера і виділявся.

Тому у частини глядачів могло скластися враження про смерть саме Стефанчука, який нещодавно вдруге підхопив коронавірус.

Канал “Рада” розмістив фото Стефанчука під титрами про “раптову смерть”, скріншот відео

Канал «Рада» не вперше потрапялє у фокус критики. Наприклад, Ангела Меркель, колишній канцлер Німеччини, отримала вибачення від нового ведучого Володимира Петрова. Він назвав її політику свинською.

2022 року українці заплатять 14 млн дол. за трансформацію «Ради» — саме такі кошти депутати виділили в бюджеті на переробку телеканалу, який 20 років транслював засідання парламенту.

З 15 грудня телеканал «Рада» виходить у новому форматі: частково в HD-якості та з новими програмами — не лише про Верховну Раду. Наприклад, канал уже почав випускати національні та міжнародні новини, чого не було раніше.


За реформу каналу відповідає продюсер Олексій Семенов. У минулому Семенов запускав «112 канал», NewsOne та «Прямий».

Новий формат каналу «Рада» розкритикувала опозиція, яка заявила про недотримання балансу думок в ефірі. З цим частково погодилося й керівництво парламента та фракції СН.

Джерело: Ракурс


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