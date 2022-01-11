Канал «Рада» розмістив фото Стефанчука під титрами про «раптову смерть» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165558-kanal-rada-rozmistyv-foto-stefanchuka-pid-tytramy-pro-raptovu-smert-foto.htmlРакурс
Переформатований парламентський канал «Рада» випадково «поховав» спікера Руслана Стефанчука.
В ефірі 11 січня телевізійники розповідали про смерть очільника Європарламента Давида Сасоллі, але редактори розмістили кадр таким чином, що титр з виразом «раптово помер» перебував під фото спікера і виділявся.
Тому у частини глядачів могло скластися враження про смерть саме Стефанчука, який нещодавно вдруге підхопив коронавірус.
Канал «Рада» не вперше потрапялє у фокус критики. Наприклад, Ангела Меркель, колишній канцлер Німеччини, отримала вибачення від нового ведучого Володимира Петрова. Він назвав її політику свинською.
2022 року українці заплатять 14 млн дол. за трансформацію «Ради» — саме такі кошти депутати виділили в бюджеті на переробку телеканалу, який 20 років транслював засідання парламенту.
З 15 грудня телеканал «Рада» виходить у новому форматі: частково в HD-якості та з новими програмами — не лише про Верховну Раду. Наприклад, канал уже почав випускати національні та міжнародні новини, чого не було раніше.
За реформу каналу відповідає продюсер Олексій Семенов. У минулому Семенов запускав «112 канал», NewsOne та «Прямий».
Новий формат каналу «Рада» розкритикувала опозиція, яка заявила про недотримання балансу думок в ефірі. З цим частково погодилося й керівництво парламента та фракції СН.