Канал “Рада” розмістив фото Стефанчука під титрами про “раптову смерть”, фото - Українські Новини

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Ракурс

Переформатований парламентський канал «Рада» випадково «поховав» спікера Руслана Стефанчука.

В ефірі 11 січня телевізійники розповідали про смерть очільника Європарламента Давида Сасоллі, але редактори розмістили кадр таким чином, що титр з виразом «раптово помер» перебував під фото спікера і виділявся.

Тому у частини глядачів могло скластися враження про смерть саме Стефанчука, який нещодавно вдруге підхопив коронавірус.

Канал «Рада» не вперше потрапялє у фокус критики. Наприклад, Ангела Меркель, колишній канцлер Німеччини, отримала вибачення від нового ведучого Володимира Петрова. Він назвав її політику свинською.

2022 року українці заплатять 14 млн дол. за трансформацію «Ради» — саме такі кошти депутати виділили в бюджеті на переробку телеканалу, який 20 років транслював засідання парламенту.

З 15 грудня телеканал «Рада» виходить у новому форматі: частково в HD-якості та з новими програмами — не лише про Верховну Раду. Наприклад, канал уже почав випускати національні та міжнародні новини, чого не було раніше.

За реформу каналу відповідає продюсер Олексій Семенов. У минулому Семенов запускав «112 канал», NewsOne та «Прямий».

Новий формат каналу «Рада» розкритикувала опозиція, яка заявила про недотримання балансу думок в ефірі. З цим частково погодилося й керівництво парламента та фракції СН.