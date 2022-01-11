Відсторонений і підсанкційний голова КСУ отримав мільйон гривень зарплати

Олександр Тупицький, фото: «24 канал»

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Олександр Тупицький, голова Конституційного суду України (КСУ) відсторонений указом президента України Володимира Зеленського у грудні 2020 року, отримав майже 904 тис. грн зарплати, яку недоотримав в умовах карантину з квітня по серпень 2020 року.

Ці гроші Тупицький вніс у декларацію. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив адвокат Роман Васильняк, опублікувавши скріншоти декларації Тупицького та рішення суду.

Круто бути суддею Конституційного суду України! Вирішили народні депутати обмежити судову винагороду (на час карантину), а ти «бах» і визнаєш це рішення неконституційним через КСУ, де ти Голова. Потім йдеш в ОАСК і отримуєш позитивне рішення. Потім (до вирішення справи в апеляційному та касаційному порядку) отримуєш усе баблішко одразу. Мільйон під ялинку, — зазначив Васильняк.

У декларації Тупицького вказано, що 30 грудня він отримав 903 тис. 984 грн зарплати за основним місцем роботи. Виплату здійснив КСУ.

Зеленський наприкінці грудня 2020 року відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, в 27 березня 2021 року підписав рішення про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ. В КСУ тоді заявили про те, що ці укази Зеленського незаконні й виходять за рамки його конституційних повноважень.

Згодом Тупицький подав позов до Верховного суду і виграв суд.

Конфлікт між Зеленським та Тупицьким спалахнув у жовтні 2020 року, коли КСУ скасував частину положень антикорупційної реформи.