Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n165556-snig-ta-do-17-morozu-pogoda-v-ukrayini-na-12-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 січня буде хмарною, в деяких регіонах обіцяють сніг.

Вночі стовпчики термометрів покажуть до 13° морозу, а вдень місцями очікується до 17° морозу. Пориви вітру сягатимуть до 16 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 12 січня передбачає сніг та хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° морозу, а вдень температура повітря очікується 13−17° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 4−9 м/с.

Погода в Харкові завтра буде хмарною та сніжною. Вночі температуру повітря прогнозують 9−13° морозу, а вдень температура повітря очікується 9−12° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−10 м/с.

Погода в Одесі у середу буде переважно ясною, опадів не передбачається. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−9° морозу, а вдень обіцяють 4−7° з позначкою мінус. Вітер прогнозують зі швидкістю 7−16 м/с.

Погода у Львові найближчої доби з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° морозу, а вдень обіцяють 5−10° морозу. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−7 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні різко зміниться — морози посиляться в усіх регіонах. Найближчими днями температура повітря впаде до 18° морозу за Цельсієм.