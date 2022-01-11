Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 12 января будет облачной, в некоторых регионах обещают снег.

Ночью столбики термометров покажут до 13° мороза, а днем местами ожидается до 17° мороза. Порывы ветра будут достигать до 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 12 января предусматривает снег и облачность. Столбики термометров ночью покажут 10−12° мороза, а днем температура воздуха ожидается 13−17° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 4−9 м/с.

Погода в Харькове завтра будет облачной и снежной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 9−13° мороза, а днем температура воздуха ожидается 9−12° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 5−10 м/с.

Погода в Одессе в среду будет преимущественно ясной, осадков не предвидится. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−9° мороза, а днем обещают 4−7° с пометкой минус. Ветер прогнозируют со скоростью 7−16 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки с переменной облачностью. Столбики термометров ночью покажут 7−9° мороза, а днем обещают 5−10° мороза. Ветер прогнозируют со скоростью 2−7 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине резко изменится — морозы усилятся во всех регионах. В ближайшие дни температура воздуха упадет до 18° мороза по Цельсию.