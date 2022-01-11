В Минздраве обнародовали эффективность бустерных доз ковид-вакцинации

https://racurs.ua/n165555-v-minzdrave-obnarodovali-effektivnost-busternyh-doz-kovid-vakcinacii.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Эффективность прививки после трех доз вакциной CoronaVac составляет до 90%, после бустерной дозы Pfizer — до 95%.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью для «BBC News Украина».

По его словам, человек, получивший прививку CoronaVac, может получить бустер CoronaVac или Pfizer. Эффективность после трех доз CoronaVac составляет на уровне 88−90%. После CoronaVac и бустера Pfizer — эффективность в среднем 92−95%.

Он добавил, что после проведения бустерной прививки не зарегистрировано увеличение количества побочных эффектов, а оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев.

Если человек хочет сделать бустерную дозу раньше этого срока, то он ее не получит. Впрочем, сделать бустерную прививку можно и после девяти месяцев после проведения базовой (двухкратной) прививки от COVID-19, — добавил Кузин.



Напомним, ранее мы сообщали, что очередной всплеск коронавирусной болезни ожидается в конце января 2022 года. Пик заболевания штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. Волна заражения спадет в апреле.

Источник: BBC