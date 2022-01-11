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МОЗ. ФОто: istock

У МОЗ оприлюднили показники ефективності бустерних доз ковід-вакцинації

11 січ 2022, 15:30
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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Ефективність щеплення після трьох доз вакциною CoronaVac становить до 90%, після бустерної дози Pfizer — до 95%.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю для «BBC News Україна».

За його словами, людина, яка отримала щеплення CoronaVac може отримати бустер CoronaVac або Pfizer. Ефективність після трьох доз CoronaVac складає на рівні 88−90%. Після CoronaVac і бустера Pfizer — ефективність в середньому 92−95%.

Він додав, що після проведення бустерного щеплення не зареєстровано збільшення кількості побічних ефектів, а оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев’яти місяців.

Якщо ж людина хоче зробити бустерну дозу раніше цього терміну, то вона її не отримає. Втім, зробити бустерне щеплення можливо і після дев’яти місяців після проведення базового (дворазового) щеплення проти COVID-19, — додав Кузін.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що черговий сплеск коронавірусної хвороби очікується наприкінці січня 2022 року. Пік захворювання штамом «Омікрон» очікується в лютому. Хвиля зараження спаде у квітні.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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