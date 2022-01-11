Хвилю штаму Omicron в Україні спрогнозували в МОЗ. Фото: kharkov.comments.ua

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Черговий сплеск коронавірусної хвороби очікується наприкінці січня 2022 року.

Пік захворювання штамом «Омікрон» очікується в лютому. Хвиля зараження спаде у квітні. Про це заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв’ю BBC News Україна.

За нашими прогнозами, черговий сплеск буде з кінця січня. У цей час буде більше «Омікрону». Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня, — розповів він.

За словами медика, тривалість і розмах нової хвилі залежатимуть від ефективності протиепідеміологічних заходів та від кількості людей, які вакцинуються та отримають бустерну дозу. Міністерство охорони здоров’я запланувало вакцинувати майже 70% населення до кінця 2022 року.

Кузін наголосив, що показники смертності під час нової хвилі залежатимуть від кількості вакцинацій. У МОЗ не очікують, що 2022 рік буде гіршим за 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей. Головний санлікар вважає, що прогнози про 100 тис. смертей внаслідок COVID-19 завищені й передбачають найгірший сценарій.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість запровадження суворих карантинних обмежень, оскільки «Омікрон» може призводити до непередбачуваних наслідків.

Джерело: BBC News Україна