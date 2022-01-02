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Ракурс
Ймовірність локдауну через “Омікрон” оцінило МОЗ

Ймовірність локдауну через «Омікрон» оцінило МОЗ

2 січ 2022, 11:59
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Ймовірність локдауну в Україні через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» оцінили у Міністерстві охорони здоров’я. Головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість запровадження суворих карантинних обмежень, оскільки «Омікрон» може призводити до непередбачуваний наслідків.

Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все, — вказав головний санітарний лікар в інтерв’ю «Суспільному».

Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих фіксуватиметься зі штамом «Омікрон», а також як зросте навантаження на медичну систему, немає можливості.

Але локдаунів поки що не очікуємо, — додав представник МОЗ.


Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує запроваджувати локдауни в Україні.

Також нещодавно РНБО спрогнозувало, коли нова ковід-хвиля «Омікрону» накриє Україну.

Джерело: Ракурс


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