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Ракурс
Вероятность локдауна из-за «Омикрона» оценил Минздрав

Вероятность локдауна из-за «Омикрона» оценил Минздрав

2 янв 2022, 11:59
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Вероятность локдауна в Украине из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» оценили в Министерстве здравоохранения. Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения строгих карантинных ограничений, поскольку «Омикрон» может приводить к непредсказуемым последствиям.

Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все, — указал главный санитарный врач в интервью «Суспільному».

Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться со штаммом «Омикрон», а также насколько возрастет нагрузка на медицинскую систему, нет возможности.

Но локдауна пока не ожидаем, — добавил представитель Минздрава.


Напомним, ранее премьер Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить локдауны в Украине.

Также недавно СНБО спрогнозировало, когда новая ковид-волна «Омикрона» накроет Украину.

Источник: Ракурс


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