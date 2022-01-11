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Волну штамма Omicron в Украине спрогнозировали в Минздраве. Фото: kharkov.comments.ua

Волну штамма Omicron в Украине спрогнозировали в Минздраве — когда ожидать

11 янв 2022, 14:15
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Очередной всплеск коронавирусной болезни ожидается в конце января 2022 года.

Пик заболевания штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. Волна заражения спадет в апреле. Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью BBC News Украина.

По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше «Омикрона». Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля, — рассказал он.

По словам медика, продолжительность и размах новой волны будут зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые вакцинируются и получат бустерную дозу. Министерство здравоохранения запланировало вакцинировать почти 70% населения до конца 2022 года.

Кузин подчеркнул, что показатели смертности во время новой волны будут зависеть от количества вакцинаций. В Минздраве не ожидают, что 2022 год будет хуже 2021 по количеству новых случаев или количеству смертей. Главный санврач считает, что прогнозы о 100 тыс. смертей в результате COVID-19 завышены и предполагают худший сценарий.


Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения строгих карантинных ограничений, поскольку «Омикрон» может приводить к непредсказуемым последствиям.

Источник: BBC News Украина

Источник: Ракурс


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